إيتو يتوقع فوز الكاميرون بكأس العالم وتغلبها على منتخب عربي في النهائي

2022/11/09 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس الاتحاد الكاميروني واللاعب السابق، صامويل إيتو، تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 كما رأى أن المغرب سيواجه الكاميرون في النهائي

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