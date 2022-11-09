عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: طائرات إسرائيلية قصفت الثلاثاء قافلة سيارات في شرق سوريا قادمة من العراق

2022/11/09 | 22:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وول ستريت جورنال عن مصادر: طائرات إسرائيلية قصفت الثلاثاء قافلة سيارات في شرق سوريا قادمة من العراق

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