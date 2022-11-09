محافظ البنك يفتتح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي

2022/11/09 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأربعاء، فرع مصرف التنمية الدولي العراقي في الإمارات. وقال بيان للبنك تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف افتتح، فرع […]

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