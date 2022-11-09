2022/11/09 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في ملعب الحبيبية شرقي بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع داخل منظومه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع في ملعب الحبيبية شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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