الداخلية تحذر من

2022/11/09 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المواطنين من الروابط الوهمية التي تدعي تقديم الرصيد المجاني لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً من شركات الهاتف المحمول.

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