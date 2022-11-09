2022/11/09 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

افتتح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اليوم الأربعاء، فرع مصرف التنمية الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة/ دبي.

وقال مخيف، في بيان على هامش الافتتاح ":إننا نشعر بالسعادة والفخر حين نرى أحد مصارفنا يتبوء موقعًا ضمن القطاع المصرفي الإماراتي بعد حصوله على ثقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

واعتبر أن "الحدث مهم نبني عليه آمالًا في تشارك مصارفنا مع هذا القطاع النابض بالحيوية في الدولة الشقيقة".

وتمنى للمصرف وإدارته والعاملين فيه دوام التقدم والسداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يفتتح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يفتتح فرع مصرف التنمية الدولي في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).