الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

2022/11/09 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقر سعر الذهب يوم الأربعاء قرب أعلى مستوياته منذ شهر على الرغم من أن الأسعار ظلت عالقة في نطاق ضيق نسبيا، مع تسبب ارتفاع الدولار وتوخي المستثمرين الحذر قبل إصدار بيانات التضخم الأمريكية في الحد من المكاسب.

ولم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1712.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1708 بتوقيت جرينتش.



كما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1715.80 دولار.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار الرئيسي.

ويستمر تركيز المستثمرين على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر إصداره يوم الخميس.



ومن المرجح أن تقدم البيانات مؤشرات عن احتمالات رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتوقع اقتصاديون في وول ستريت تباطؤا في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.



كما يعزز ارتفاع معدلات الفائدة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.28 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر في الجلسة السابقة.



وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 986.48 دولار، بينما هبط البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1863.25 دولار.

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