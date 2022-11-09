القانونية النيابية: توحيد رواتب الموظفين على طاولة البرلمان

2022/11/09 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، الأربعاء، أن لجنته بصدد تشريع العديد من القوانين من بينها قانون سلم الرواتب.

وقال فواز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك تفاوت كبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات في حين أن الموظف يبذل الجهد نفسه في جميع دوائر الدولة”.

وأضاف أن “البرلمان بصدد إعداد سلم جديد لرواتب الموظفين في العراق، من شأنه معالجة التفاوت والفروق بين الموظفين”.

وأشار إلى أن “مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية”، لافتا إلى أن “اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تعم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب”.

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