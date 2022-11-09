العمل النيابية: تعديلات جديدة ستطرأ على قانون الضمان الاجتماعي

2022/11/09 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن تعديلات جديدة ستطرأ على قانون الضمان الاجتماعي.وقال عضو اللجنة، حسين عرب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”قانون الضمان الاجتماعي للعمال سيتضمن تعديلات جديدة ولن يتم الابقاء على القانون القديم كون فيه الكثير من الامور والمتغيرات”.واضاف ان “القانون الحالي الذي يتم العمل به شرع منذ العام ١٩٧١ لذلك فان هنالك حاجة تتطلب لتغيير القانون”.واكد عرب “عزم مجلس النواب على تعديله واضافة بعض الفقرات”.وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، امس الثلاثاء، مناقشة (القراءة الثانية ) لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

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