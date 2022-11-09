سفير مونديال قطر يرد على الجدل حول تصريحاته بشأن

2022/11/09 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير كأس العالم في قطر 2022 واللاعب السابق، خالد سلمان، إن تصريحاته لإحدى وسائل الإعلام الألمانية تم أخذها "خارج السياق المقصود"، مؤكدًا ترحيب بلاده بالجميع، بما في ذلك المثليين، طالما "يحترم ثقافتنا وقوانينا يا هلا ويا مرحبا فيه".

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