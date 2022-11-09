2022/11/09 | 22:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالوثائق المخابراتية .. "نفس عميق" يكشف شبكات تهريب النفط والضباط المتورطين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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