2022/11/09 | 22:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يمنع الجهات الرسمية من استقبال وفود دولية دون موافقة مسبقة ويشكل لجنة تحقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/09 | 22:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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