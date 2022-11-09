2022/11/09 | 22:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CZO59bsC8ic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السجن ثلاث سنوات لشرطي عراقي والسبب طالبة جامعية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السجن ثلاث سنوات لشرطي عراقي والسبب طالبة جامعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).