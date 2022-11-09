2022/11/09 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sJKTQwmsIuQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار عبد الواحد وعملية النصب والاحتيال بمجمع المحبة 1 في السيدية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار عبد الواحد وعملية النصب والاحتيال بمجمع المحبة 1 في السيدية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).