2022/11/09 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفات إحتجاجية في ذي قار وخريجو المعاهد يغلقون بوابات نفط البصرة تجدّد المطالبات بإنصاف أصحاب الأجور والعقود وشمولهم بالتثبيت المحافظات – مراسلو (الزمان) هدد اصحاب الاجور والعقود في وزارات التعليم العالي والصناعة والمعادن والكهرباء ، بالتصعيد في حال تسويف دعواتهم المطالبة شمولهم بالتثبيت في موازنة العام المقبل التي تعتزم الحكومة مناقشتها خلال الايام المقبلة، واكدوا […]

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