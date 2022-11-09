2022/11/09 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستهداف قافلة محمّلة بوقود قرب الحدود العراقية السورية مرصد : مقتل 14 شخصاً خلال الغارة في البو كمال بغداد – قصي منذر افاد حرس الحدود العراقي ،بإن ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت قافلة من شاحنات صهريج محملة بالوقود، قادمة من إيران بعد مرورها عبر العراق وكانت في طريقها إلى لبنان.وقال مصدر أن (22 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستهداف قافلة محمّلة بوقود قرب الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستهداف قافلة محمّلة بوقود قرب الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).