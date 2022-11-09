2022/11/09 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية توزّع المناهج المطبوعة حديثاً بين المدارس التعليم يمدّد التقديم إلى الموازي ويدرج منحة الطلبة في الموازنة بغداد – ساري تحسين مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تمديد السقف الزمني للتقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي […]

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