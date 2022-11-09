2022/11/09 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / طالب المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، اليوم الأربعاء، الحكومة بالإسراع في اعتقال قتلة المواطن الأمريكي وتقديمهم إلى العدالة.

ظهرت المقالة الكتائب تطالب الحكومة بالإسراع في اعتقال قتلة المواطن الأمريكي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتائب تطالب الحكومة بالإسراع في اعتقال قتلة المواطن الأمريكي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتائب تطالب الحكومة بالإسراع في اعتقال قتلة المواطن الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).