معارك بالأسلحة البيضاء من أجل منصب محافظ بابل

2022/11/09 | 23:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: معارك بالاسلحة البيضاء من أجل منصب محافظ بابل pic.twitter.com/nyQODAfEQI — المسلة...

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