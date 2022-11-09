2022/11/09 | 23:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب حسين العسكري..أود التوضيح أن ما نشر سابقا وتمت إساءة...

ظهرت المقالة العسكري: لست مستشارا لرئيس الوزراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العسكري: لست مستشارا لرئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العسكري: لست مستشارا لرئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).