2022/11/09 | 23:10 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب حسين العسكري..
أود التوضيح أن ما نشر سابقا وتمت إساءة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العسكري: لست مستشارا لرئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أود التوضيح أن ما نشر سابقا وتمت إساءة...
ظهرت المقالة العسكري: لست مستشارا لرئيس الوزراء أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العسكري: لست مستشارا لرئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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