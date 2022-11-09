اتفاقية استيراد العراق للغاز الايراني على وشك الانتهاء.. ومباحثات لتمديدها

2022/11/09 | 23:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلن المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جكيني، اليوم الأربعاء، بدء مفاوضات ثنائية لتمديد اتفاقية تصدير الغاز الى العراق.

وأكد المسؤول الايراني في تصريحات أن “هذه الشركة زادت من نشاطها في تصدير الغاز انطلاقا من قرار الحكومة الحالية منذ اللحظة الاولى لتشكيلها في اطار دبلوماسية الطاقة وخاصة في مجال الغاز”، موضحا أنه “تم ادراج موضوع تمديد عقود تصدير الغاز الى العراق في جدول اعمال الشركة”.

وبين ان “المحادثات مع العراق بخصوص استمرار تصدير الغاز الى هذا البلد قد بدأت فعلا، خاصة وان موعد أول عقد لتصدير الغاز من ايران الى العراق ينتهي في العام المقبل”.

وتابع مساعد وزير النفط في شؤون الغاز أن “الجانب العراقي دعا الى تمديد مدة عقد تصدير الغاز الى العراق، مشيرا الى أن الجانب الايراني ينظر الى هذا الموضوع نظرة ايجابية”.

وأشار جكيني الى “تنمية العلاقات في مجال الطاقة مع البلدان الجارة”، موضحا أن “العراق بحاجة الى طاقة الغاز، وايران تنوي تمديد العقد معه لتوفير احتياجاته من الغاز الايراني”.

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