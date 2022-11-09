قبل أيام من المونديال.. قطر تكشف حل الـ

2022/11/09 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قطر، الأربعاء، عن قرية للمشجعين تضم 6000 كابينة في منطقة معزولة بالقرب من مطاراتها، وهو عرض للسكن في البقية القليلة المتاحة من فرص الإسكان قبل منافسات كأس العالم المقبلة، التي تنطلق بعد أيام.

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