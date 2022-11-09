2022/11/09 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: StENldJZWnQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيطرة على مكتب رئيس الوزراء! .. رسالة عاجل من تحت الماء لـ محمد شياع السوداني !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيطرة على مكتب رئيس الوزراء! .. رسالة عاجل من تحت الماء لـ محمد شياع السوداني !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).