2022/11/09 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف تقرير لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروس، عن وجود موجة انفلونزا واسعة تجتاح المانيا، فيما وصلت مجمل الاصابات لأكثر من 8 الاف حالة خلال نحو شهر واحد، فيما تم تسجيل اكثر من الفي اصابة خلال الاسبوع الماضي فقط.

وقال المعهد في تقريره، إن وقت بدء الموجة حصل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أكتوبر الماضي، مبيناً أن "بلاغات الإنفلونزا الواردة إلى المعهد خلال الشهور الأخيرة زادت بشكل ملحوظ مقارنة بمواسم ما قبل الجائحة في مثل هذا الوقت".

وذكر المعهد أنه "من المرجح أن هذا يعزى إلى التوصية التي صدرت منذ جائحة كورونا بضرورة إجراء اختبار لكشف فيروسات الإنفلونزا في حال ظهور أعراض للأمراض التنفسية".

وأفاد المعهد بأن "عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي وصل حتى الآن إلى أكثر من 2100 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الموسم في أكتوبر الماضي إلى قرابة 8330 حالة".

ونوه بورود بلاغات كثيرة بشكل خاص من ولايتي بافاريا، وشمال الراين، ويستفاليا، كما تم الإبلاغ عن 13 حالة تفشّ للمرض.

وقال المعهد إن موجة الإنفلونزا كانت تبدأ في الغالب في يناير في السنوات السابقة لجائحة كورونا وكانت تستمر لما يتراوح بين 3 و4 أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة انفلونزا واسعة تضرب ألمانيا.. اكثر من الفي اصابة خلال اسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة انفلونزا واسعة تضرب ألمانيا.. اكثر من الفي اصابة خلال اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).