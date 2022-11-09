باحث يفجّر قنبلة: العراقيون يخسرون 2.5% من قيمة أموالهم المودعة في المصارف

2022/11/09 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادوصف الباحث الاقتصادي رامي جواد، اليوم الاربعاء، سياسة البنك المركزي العراقي بأنها مساهمة في التضخم، بفعل استمراره بمنح القروض والحفاظ على نسبة فائدة قليلة، مشيرًا إلى أن المودعين في المصارف يفقدون مايقارب 2.5% من قيمة أموالهم.

وقال جواد في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "لا تزال سياسة البنك المركزي تساهم في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الى 6% وهي نسبة مرتفعة، ولم يتخذ المركزي اي إجراءات للحد من ارتفاع التضخم بل أن إجراءاته الخاصة بمنح القروض والسلف وتقليل نسبة الفائدة وزيادة الإصدار النقدي أصبحت تصب في مصلحة الاثرياء وتضرب اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة نحو منحنى الفقر".

وأوضح أن "ارتفاع معدلات التضخم مقابل انخفاض الفائدة المصرفية على الودائع بأقل من معدل التضخم تعني خسارة المودعين في المصارف، لان معدّلات الفائدة الحقيقيّة أصبحت أقل من 0%"، مبينًا أن "المودعين حاليا يخسرون من ارصدتهم لصالح المقترضين من المصارف وخصوصا القروض الكبيرة".

وفي شرح تفصيلي لتوضيح الأمر، بيّن جواد أن "المصارف تمنح فائدة سنوية على الودائع بنسبة تتراوح بين (3.5% - 5%)، ومعدل التضخم الحالي (6%)، مايعني أن الفائدة الحقيقية على الودائع تساوي (معدل الفائدة مطروح منها معدل التضخم)، وبذلك فأن النتيجة تكون بالسالب"، مايعني أن "كل مودع حالياً في المصارف يخسر بنسبة تتراوح بين (2.5% إلى 1%)، لذلك يعتبر الاقتراض بفائدة منخفضة في اوقات ارتفاع التضخم أقل خطورة وأكثر ربحية بالنسبة لأصحاب المشاريع".

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