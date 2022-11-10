شاهد.. اعتقال رجل رشق الملك تشارلز الثالث وقرينة الملك بالبيض

2022/11/09 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة رجلًا بعدما رشق الملك تشارلز الثالث وقرينة الملك بالبيض أثناء زيارة لهما إلى يورك، بحسب ما ذكرت شرطة شمال يوركشاير.

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