2022/11/09 | 23:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L4IPFJdDHBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | نفط العراق .. الفاسدون يُهربون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | نفط العراق .. الفاسدون يُهربون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).