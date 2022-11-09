"حادث سير".. مقتل مسؤول كبير بسلطات الاحتلال في خيرسون

2022/11/09 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل مسؤول كبير في سلطات الاحتلال الروسي، في مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، الأربعاء، في حادث سير، على ما ذكر زعيم روسي، في خضم هجوم مضاد تشنه كييف في هذه المنطقة.

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