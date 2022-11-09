2022/11/09 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MGr5aDEW2As

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصل مع السوداني ما هو أخطر.. قتل الأميركي ببغداد كارت إيراني أحمر | الحصاد الاخباري 2022/11/9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصل مع السوداني ما هو أخطر.. قتل الأميركي ببغداد كارت إيراني أحمر | الحصاد الاخباري 2022/11/9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).