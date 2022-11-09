2022/11/09 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة النفط النيابية بهاء النوري، اليوم الاربعاء، ان عمليات الفساد وتهريب النفط تمت بعلم الكاظمي.وقال النوري في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ ان”وزير النفط السابق لم يتعاون مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النوري يؤكد تركيز الحكومة الجديدة على الملف الامني لإنهاء ملف “داعش” المركز الخبري الوطني.

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