مدير الدفاع المدني: غياب الرقابة أدى إلى ارتفاع معدلات الحرائق

2022/11/09 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، تسجيل أكثر من 25 ألف حريق منذ بداية العام الجاري، فيما أشار إلى أن نسبة الحرائق المتعمدة لا تتجاوز الـ4 بالمئة. وقال بوهان في […]

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