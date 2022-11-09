حزب كردي يتوقع موعدا للتصويت على وزارتين لصالح مرشحيه

2022/11/09 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكه بوزارتي الاسكان والاعمار والبيئة، متوقعا ان الشهر الحالي سيشهد التصويت على الوزارتين لصالح مرشحيه.

وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’ان تاخر حسم وزارتي الاسكان والاعمار، والبيئة، حصل نتيجة اصرار الاتحاد الوطني الحصول على احداهما، وهم يعلمون ان الوزارتين استحقاق للديمقراطي وفقا للنقاط التي يمتلكها، وان اصرارهم يهدف للحصول على مكاسب داخل الاقليم من خلال تاخير التصويت على الوزارتين.

واضاف، ’’ان الاتفاقات السابقة التي جرت بين الحزبين تضمنت حصول الاتحاد على وزارة واحدة فيما يحصل الديمقراطي على ثلاثة، على اعتبار ان منصب رئاسة الجمهورية قد استنفذ رصيد الاتحاد في الحصول على وزارات‘‘، مشيرا، الى ان ’’المسألة محسومة لصالحنا حصرا، علما ان مرشحينا جاهزون وبانتظار التصويت على منحهم الثقة في مجلس النواب، وهم كلا من بنكين ريكاني لوزارة الاسكان والاعمار، وفيان صبري لوزارة البيئة‘‘.

وبين عبد الكريم الى ’’قرار رئيس الوزراء لادارة الوزارتين بالوكالة، اشارة ايجابية لانها محفز للحزبين على انهاء الخلافات وخاصة لدى الاتحاد الوطني باسرع وقت بين الطرفين، متوقعا بان خلال الشهر الحالي سيجري التصويت على مرشحي الوزارتين ولن تتاخر للشهر القادم‘‘.

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