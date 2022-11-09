مجلس الخدمة يوجه دعوة إلى المتقدمين للتعيينات من ذوي المهن الطبية والصحية

2022/11/09 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس الخدمة الاتحادي، دعوة إلى المتقدمين للتعيينات من ذوي المهن الطبية والصحية.وذكر بيان لمجلس الخدمة، ان “مجلس الخدمة العامة الاتحادي يواصل مشروعه في ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة في الحصول على فرص التوظيف والتشغيل عبر المنصة الإكترونية للتوظيف”.وأوضح، انه “استناداً لاحكام المادة (9/ ثانياً) من قانونه رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2022 ولإشغال الدرجات الوظيفية المرسلة من قبل وزارة الصحة والبيئة والخاصة بالمشمولين بأحكام المادة (1/ خامساً) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل والبالغ عددها (٣٧٩١) درجة وظيفية وحسب احتياج الوزارة من الاختصاصات والعناوين الوظيفية والتي تم اعتمادها من قبل المجلس دون اجراء اي تغيير عليها، أعد المجلس برنامج توظيف الكتروني لغرض استقبال الطلبات عبر المنصة الالكترونية الخاصة بمجلس الخدمة العامة الاتحادي، ومن ثم فرزها، واحتساب درجات المفاضلة وفق الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض.



حيث تمت عملية احتساب درجات المفاضلة الكترونياً دون تدخل بشري” .وأضاف، أنه “تم فتح الاستمارة واستقبال الطلبات بتاريخ 29/9/2022 ولغاية 19/10/2022 (وعلى مدار 24ساعة ) وقد بلغ عدد المتقدمين (41747) الف متقدم على مختلف الاختصاصات”، مؤكدا ان ” المجلس فتح باب التعديل على استمارة التقديم اثناء فترة الاعلان وتم التواصل عبر مركز الاتصالات لفريق الدعم لغرض استقبال استفسارات وتقديم المشورة والدعم الفني للمتقدم اثناء ملء الاستمارة لغرض تلافي اي خطاً قبل اعتمادها من المجلس .”واشار الى ان ” المجلس حرص على اختيار نسبة لا تقل عن 180% من المتقدمين الاعلى درجات المفاضلة من عدد الدرجات المطلوب اشغالها وذلك بغية توسيع دائرة المنافسة واعطاء فرصة لاكبر عدد من المتقدمين “، مبينا ان “عدد الاستمارات التي تأهلت الى المنافسة على الدرجات الوظفية بلغ اكثر من (7174) الف متقدم لحصولهم على اعلى درجات مفاضلة من النسبة المذكورة انفاً واختيار منهم من انطبقت عليه معايير المفاضلة وتأهل لمرحلة الاختبار للتنافس”.واوضح، انه “سيتم اشعار جميع المتقدمين من خلال حساباتهم في المنصة الالكترونية بنتائج التدقيق واتاحة الفرصة لتقديم اعتراض للذين تم استبعادهم بسبب اختلاف الاختصاص او عدم صحة المستمسكات او عدم ارفاقها اصلاً وغيرها من الاسباب، وسيتاح تقديم الاعتراض من خلال رابط الكتروني يخصص لهذا الغرض”، مؤكدا ان “مدة الاعتراض تكون (3) ايام واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الاعلان” .ولفت الى ” تمنيات المجلس لمن لم يتأهل للمرحلة الثانية من برنامج التوظيف الالكتروني، وحظاً اوفر لهم في القادم من الفرص”، داعيا المتأهلين الى استمرار متابعة المنصات الالكترونية الرسمية للمجلس في سبيل اكمال اجراءات التعيين وفقاً للاصول .

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