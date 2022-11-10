2022/11/10 | 00:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V7aDYP01odw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجغيفي لـ"نفس عميق": عمليات تهريب النفط تمت بموافقات حكومية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجغيفي لـ"نفس عميق": عمليات تهريب النفط تمت بموافقات حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).