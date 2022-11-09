خطاب ومؤتمر صحفي لبايدن بعد انتخابات التجديد النصفي

2022/11/10 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأميركية في بيان أن الرئيس جو بايدن "سيلقي خطابا" و"سيرد على أسئلة" الصحفيين، الأربعاء، عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش في البيت الأبيض

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