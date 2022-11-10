2022/11/10 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد عضو مجلس النواب، وعد قدو، الاربعاء، مضي الحكومة في إعداد موازنة اتحادية عامة للبلد، لثلاث سنوات مقبلة، مؤكدًا أن اقتصاد البلاد ريعي وأسعار النفط غير مستقرة عالميًا.

وقال قدو، لـ(بغداد اليوم)، إن "اقتصاد البلاد ريعي، ويعتمد بالدرجة الأولى على ايرادات النفط، بالتالي أسعار النفط في الأسواق العالمية غير مستقرة، ومن الصعب مضي الحكومة في تشريع موازنة لثلاث سنوات مقبلة، في ظل التغييرات الاقتصادية والسياسية عالميًا".

وأضاف أن "الوضع السياسي في البلاد غير مستقر وهذا ما ينعكس سلبًا على السياسة المالية، لذا تقديم موازنة اتحادية للعراق لأكثر من سنة صعب جدًا".

ولفت عضو البرلمان إلى أن "عمليات تصدير النفط في العراق، تتعرض في بعض الاوقات إلى الإيقاف بسبب الاحتجاجات التي تحدث أمام الحقول النفطية، وعليه يمكن تقديم مشروع قانون موازنة لسنة واحدة فقط، لتفادي الكارثة الاقتصادية في حال توقف تصدير النفط أو انخفضت الأسعار".

وقدم النائب المستقل حامد المالكي، الاحد الماضي، مقترحاً الى وزارة التخطيط واللجنة المالية لاعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعلق على المقترح الخاص بإعداد موازنة لثلاث سنوات - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعلق على المقترح الخاص بإعداد موازنة لثلاث سنوات - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).