دائرة عقارات الدولة تعلن استرداد 622 عقاراً تابعاً للمالية في أربع محافظات

2022/11/10 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية، اليوم الأربعاء، استعادة أكثر من 622 عقاراً تابعاً للوزارة في 4 محافظات عراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "العقارات كانت تحت سيطرة متجاوزين واحزاب بصفة غير قانونية في محافظات بغداد والديوانية وكركوك وديالى".

واشار البيان الى ان "عدد العقارات المستعادة للدولة بلغ (5196) عقارا في بغداد والمحافظات".

وكانت دائرة عقارات الدولة اعلنت الإثنين (30 / 5/ 2022) استعادة 453 عقاراً من جهات استولت عليها خلافاً للقانون والتعليمات، مشيرة الى أن ذلك جاء بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم 50 لسنة 2019.

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