اندلاع حريق في أحد الأقسام الداخلية بالكوفة

2022/11/10 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصيب طالبان في إحدى مباني الأقسام الداخلية بمدينة الكوفة بمحافظة النجف، إثر حريق نشب في المبنى.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع في إحدى الاقسام الداخلية أمام مبنى بلدية الكوفة"، مشيرًا إلى أن "طالبا تعرض للاختناق والآخر أصيب بقدمه بعد أن قفز من إحدى النوافذ هربًا من الحريق".

وأكد أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى المبنى المحترق لاخماد الحريق".

ومنذ يومين تشهد مؤسسات مختلفة في عدد من مدن العراق حرائق متكررة بالرغم من انخفاض درجات الحرارة الامر الذي فتح باب التساؤلات في الاوساط الشعبية.

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