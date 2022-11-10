مصرع ثلاثة أشخاص جراء سقوط عجلتهم في نهر بذي قار

2022/11/10 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر سقوط عجلة كانت تقلهم في مشروع نهر الزيدية بمحافظة ذي قار.وعلمت إيرث نيوز، من مصدر أمني، أن “فرق الدفاع المدني أنتشل ثلاثة جثث باستخدام أجهزة القطع والفصل جراء سقوط عجلتهم في مشروع نهر الزيدية بقضاء الرفاعي في ذي قار”.

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