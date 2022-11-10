ألميريا يفوز على خيتافي في الدوري الإسباني.. وتركي آل الشيخ يعلق

2022/11/10 | 00:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي ألميريا، المملوك من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على نظيره خيتافي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإسباني.

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