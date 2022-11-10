معهد واشنطن: التعامل مع الصدر.. التحدي الأبرز للسوداني

2022/11/10 | 01:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال معهد واشنطن، الأربعاء 11/09/2022، ان هناك تحديات ضخمة تنتظر رئيس...

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التحدي الأبرز للسوداني أولاً على المسلة.

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