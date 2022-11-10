2022/11/10 | 01:00 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال معهد واشنطن، الأربعاء 11/09/2022، ان هناك تحديات ضخمة تنتظر رئيس...
ظهرت المقالة معهد واشنطن: التعامل مع الصدر..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد واشنطن: التعامل مع الصدر.. التحدي الأبرز للسوداني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة معهد واشنطن: التعامل مع الصدر..
التحدي الأبرز للسوداني أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد واشنطن: التعامل مع الصدر.. التحدي الأبرز للسوداني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد واشنطن: التعامل مع الصدر.. التحدي الأبرز للسوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).