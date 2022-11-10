2022/11/10 | 01:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 11/09/2022.مدير عام الدفاع...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: العبادي والعامري لم يوقّعا على وثيقة (إدارة الدولة)..



وصمت الصدر مقلق أولاً على المسلة.

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