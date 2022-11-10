بايدن يعلق على انسحاب روسيا من خيرسون الأوكرانية

2022/11/10 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إن انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الاستراتيجية الأوكرانية يُظهر أن جيشها يعاني من "مشاكل حقيقية" في الحرب.

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