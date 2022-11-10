بايدن: علاقات إيلون ماسك التقنية مع دول أخرى تستحق النظر فيها

2022/11/10 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أن "علاقات إيلون ماسك التقنية مع دول أخرى تجدر دراستها لنرى إن كانت ملائمة".

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