2022/11/10 | 02:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن توقيت إعلان روسيا عن سحب قواتها من جزء من منطقة خيرسون الأوكرانية كان "مثيرا للاهتمام"، وأضاف بايدن أنه قيل له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غير المرجح أن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في إندونيسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: توقيت إعلان روسيا عن الانسحاب من خيرسون دليل على أن لديها مشاكل في الجيش) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: توقيت إعلان روسيا عن الانسحاب من خيرسون دليل على أن لديها مشاكل في الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).