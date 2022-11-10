2022/11/10 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت شركة تابعة لشركة البناء الفرنسية فينسي، الأربعاء، اتهامات أولية بالعمل القسري وانتهاكات أخرى مزعومة لحقوق العمال المهاجرين الذين تم توظيفهم لإنشاء البنية التحتية في قطر لاستضافة كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس العالم.. القضاء يوجه اتهامات لشركة فرنسية عملت في قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس العالم.. القضاء يوجه اتهامات لشركة فرنسية عملت في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).