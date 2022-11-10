جنرال أميركي: 100 ألف روسي قتلوا في أوكرانيا

2022/11/10 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جنرال أميركي وصفته رويترز بـ"الكبير" أن التقديرات تشير إلى مقتل نحو 100 ألف جندي روسي خلال الغزو الذي شنه الرئيس بوتين على أوكرانيا، والذي بدأ في فبراير الماضي.

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