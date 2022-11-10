بايدن عن قرار الترشح لولاية رئاسية ثانية: لن يتأثر بترامب

2022/11/10 | 04:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه "غير متعجل" بشأن الإعلان عن موقفه بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية في عام 2024 فيما يستعد سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، للإعلان عن موقفه بشأن الترشح للانتخابات الأسبوع المقبل.

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