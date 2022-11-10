مدرب المكسيك: الفوز على العراق برباعية لن يحل مشاكلنا

2022/11/10 | 04:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق مدرب منتخب المكسيك تاتا مارتينو، على نتيجة مباراة فريقه أمام العراق في الإطار الودي.وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن “الفوز برباعية على العراق لا يحل كل مشاكلنا، لكني فقط اردت رؤية اللاعبين يلعبون 90 دقيقة بعد ثلاثة اسابيع من العمل”.‏وأضاف “ينتابني شعور جيد حين أرى عمل اللاعبين ونبحث […]

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