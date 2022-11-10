رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬يصف‭ ‬التجربة‭ ‬البرلمانية‭ ‬بالفاشلة‭ ‬ويدعو‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬رئاسي‭ ‬في‭ ‬العراق

2022/11/10 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يعلن‭ ‬إيقاف‭ ‬التدقيق‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬المحررة بغداد‭ ‬–‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال كشف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬ثابت‭ ‬العباسي،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬صدور‭ ‬أمر‭ ‬بإلغاء‭ ‬التدقيق‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭.‬وقال‭ ‬العباسي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬شفق‭ ‬نيوز،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬أمر‭ ‬بإلغاء‭ ‬التدقيق‭ ‬الامني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ […]

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