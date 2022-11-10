2022/11/10 | 04:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الدفاع يعلن إيقاف التدقيق الأمني في المدن المحررة بغداد – عبد الحسين غزال كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم الأربعاء، عن صدور أمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة.
وقال العباسي في تصريح نقلته وكالة شفق نيوز، إن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإلغاء التدقيق الامني في المناطق […]
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وقال العباسي في تصريح نقلته وكالة شفق نيوز، إن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإلغاء التدقيق الامني في المناطق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس القضاء الأعلى يصف التجربة البرلمانية بالفاشلة ويدعو الى نظام رئاسي في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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